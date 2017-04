JUVE, MAROTTA VUOL BLINDARE KEAN

17 aprile 2017

Moise Kean è il primo 2000 ad aver esordito in Serie A e in Champions. E' il futuro della Juve e la Marotta non vuole lasciarselo sfuggire. I bianconeri avrebbero infatti intenzione di blindare il baby-bomber per allontanare la corte di Ajax, Nizza, Arsenal, Chelsea e Manchester City. Per trattenere Kean però la Juve dovrà trattare con Mino Raiola, agente del calciatore.