JUVE, MAROTTA: "POLITANO E' DEL SASSUOLO, NON ARRIVA NESSUNO"

30 gennaio 2018

Prima del fischio di inizio di Atalanta-Juve, Beppe Marotta chiude il mercato della Juve. "Colpi? Assolutamente no. Politano? La battuta di De Laurentiis è una battuta ironica e fatta simpaticamente - ha detto ai microfoni 'Rai' -. Il giocatore è di proprietà del Sassuolo, io ho detto che una società come quella non è nella posizione di vendere giocatori e questo è il mio punto di vista".