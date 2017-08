JUVE, MAROTTA NON MOLLA STROOTMAN

26 agosto 2017

Continua a fari spenti il lavoro di Marotta per arrivare a Kevin Strootman. Stando a Tuttosport, i bianconeri vorrebbero piazzare il colpo last minute. La Roma sta lavorando infatti per rinforzare l'attacco e alla fine una cessione illustre in mezzo al campo potrebbe essere necessaria ai giallorossi per arrivare a un nome importante.