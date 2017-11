JUVE, MAROTTA: "MERCATO? VEDREMO COSA OFFRIRA'"

13 novembre 2017

Beppe Marotta fa il punto sul mercato di gennaio della Juve. "Non abbiamo problematiche profonde, ma dobbiamo guardare avanti sapendo che dobbiamo essere competitivi e cogliere le opportunità che il mercato offre. Non è facile farlo, quando devi prendere un giocatore da Juventus non è facile trovarlo. E' anche vero che anagraficamente questa rosa pone delle riflessioni, non le stiamo facendo, ma ci rendiamo conto anche di avere dei grandi professionisti", ha detto l'ad bianconero a Sky.