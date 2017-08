JUVE: MAROTTA "HOWEDES PIU' DI UN'IPOTESI"

24 agosto 2017

"Howedes? Non nascondiamo che ci sono stati dei contatti: è un profilo interessante, ma dobbiamo ancora affrontare i discorsi sia con lui sia con lo Schalke". Parola dell'ad della Juve Beppe Marotta a Premium Sport. "Se c'è stato un momento in cui ho temuto che Marchisio lasciasse la Juventus? Non ho mai temuto, perché conosco Marchisio: per giocatori come lui è difficile lasciare la propria squadra, per il legame emotivo che ha. André Gomes non è un obiettivo".