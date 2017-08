JUVE, MAROTTA: "HOEWEDES VUOLE LA JUVE, MENTRE CAN..."

26 agosto 2017

Beppe Marotta ha fatto il punto sugli ultimi giorni di mercato della Juve. “Howedes vuole fortemente la Juventus, ma questo non è sufficiente: stiamo trattando con lo Schalke, ma l’operazione la faremo alle nostre condizioni, cioè prestito con diritto di riscatto, altrimenti faremo altre valutazioni. Per Emre Can non c’è alcuno spiraglio: il Liverpool lo tiene ben stretto, nonostante vada in scadenza a luglio 2018. Ma non nascondo che sia un obiettivo", ha detto a Premium Sport.