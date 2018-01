JUVE: MAROTTA "FAREMO DI TUTTO PER PRENDERE EMRE CAN"

17 gennaio 2018

"Emre Can è un giocatore in regime di svincolo al 30 giugno, il regolamento ci consente di tessere discorsi con il suo entourage. Non sappiamo se abbia voglia di rinnovare. Faremo di tutto per provare a prenderlo. Bisogna anche rispettare qualsiasi sia la volontà del giocatore che sta giocando nel Liverpool. Intensificheremo i contatti con loro, questo sì". Lo ha detto l'ad della Juve Marotta a Sky.