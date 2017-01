JUVE, MAROTTA: "EVRA VIA? VEDIAMO, VEDIAMO..."

12 gennaio 2017

A margine della trattativa con il Valencia per la cessione di Zaza, il dg della Juve Marotta ha preso tempo - con i cronisti che lo attendevano - circa il futuro di Orsolini e Evra. In particolare, sul francese sulla via del ritorno al Manchester United, ha glissato con un "vediamo, vediamo" che lascia intendere novità per i prossimi giorni se non addirittura per le prossime ore.