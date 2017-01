JUVE, MAROTTA: "DYBALA? NESSUN TIMORE SUL RINNOVO"

22 gennaio 2017

Beppe Marotta ha ribadito che la Juve è serena per quanto riguarda il rinnovo di Dybala. “Rinnovo di Dybala colpo di mercato? No, perché non c’era nessun timore sul suo rinnovo: ha un contratto lungo, volevamo solo adeguare il suo contratto ai livelli dei giocatori della sua caratura", ha detto il dirigente bianconero a Premium Sport.