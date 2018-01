JUVE: MAROTTA "CRISTIANO RONALDO SOGNO IMPOSSIBILE"

17 gennaio 2018

"Cristiano Ronando? I sogni non costano niente. Poi per bisogna acquistarlo e costa, questo impone una riflessione. Una suggestione, in questo momento è impossibile". Lo ha detto il dg della Juve Beppe Marotta a Sky. "Sarebbe un rischio d'impresa troppo alto non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano".