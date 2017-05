JUVE: MAROTTA "CONTENTI DI AVER SCELTO ALLEGRI"

6 maggio 2017

"Allegri? Abbiamo speso tante belle parole su di lui: è uno dei migliori allenatori al mondo. Noi siamo soddisfatti di averlo scelto, ha valorizzato al massimo le risorse che gli abbiamo consegnato". Lo ha detto il dg della Juve Beppe Marotta a Premium Sport prima del derby. "Mercato? Questa è già una rosa competitiva per gli obiettivi che vogliamo centrare. Migliorare non è facile, giocatori da inserire in questa rosa sono difficili da trovare, ma chiaramente ci guarderemo intorno".