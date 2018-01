JUVE, MAROTTA: "CONTATTI AVVIATI PER EMRE CAN"

29 gennaio 2018

La Juventus continua a seguire con attenzione Emre Can, centrocampista adesso al Liverpool e che a fine stagione si libererà a parametro zero. Beppe Marotta, direttore generale del club bianconero, in un’intervista ai microfoni di Rmc ha spiegato: “Abbiamo avviato i contatti per Emre Can ma la trattativa non è ancora conclusa”. Un notevole passo avanti, dunque, per l’ennesimo colpo a costo zero.