JUVE: MAROTTA "ALLEGRI? TUTTI I PRESUPPORTI PER CONTINUARE"

8 aprile 2017

"Il rinnovo di contratto di Allegri? In questo momento non ci sono ingredienti per considerarlo un argomento da definire. Ha un contratto fino al 2018 con noi, ma l'aspetto che conta è che ha iniziato un ciclo che non è ancora finito. Da parte nostra e sua ci sono tutti i presupposti per continuare insieme". LO ha detto il dg della Juve Beppe Marotta a Premium Sport prima di Juve-Chievo.