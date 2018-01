JUVE, MAROTTA: "ALLEGRI RESTERA' A LUNGO"

5 gennaio 2018

"Allegri resterà ancora a lungo". L'ad della Juve, Beppe Marotta, in un'intervista rilasciata a "Calcio e Mercato", trasmissione di RaiSport, blinda il suo allenatore: "Ha ancora due anni di contratto, ma resterà con noi a lungo". Su Alex Sandro: "La politica della Juventus è chiara, se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. E per quanto riguarda Sandro, sappiamo dell'interesse di molti grandi club. Al momento però non c'è nessuna trattativa già avviata".