JUVE, MAROTTA: "ALLEGRI? NON E' IL MOMENTO"

15 aprile 2017

L'ad della Juventus, Giuseppe Marotta: "Il rinnovo di Allegri? Non è un argomento di attualità: abbiamo iniziato con Allegri un ciclo vincente, un ciclo che ancora non si è chiuso. Ci sono tutte le premesse per andare avanti, ma ora siamo concentrati sulla fase conclusiva della stagione che ci deve vedere impegnati al massimo su tutti i fronti"