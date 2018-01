JUVE, MAROTTA: "A GENNAIO NON ARRIVERA' NESSUNO"

27 gennaio 2018

Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato invernale della Juve. "Se c’è anche la Juventus su Politano? Abbiamo fatto un sondaggio perché su Cuadrado ci sono dei dubbi che mi auguro possa risolversi presto. Ma ci siamo limitati a un sondaggio, ne apprezziamo le qualità ma per il momento non siamo intenzionati a un affondo. Carrasco? Mai immaginato e tanto meno trattato: è un’ipotesi fantasiosa. Darmian? Profilo interessante, ma il nostro organico è al completo in quel ruolo. A gennaio penso proprio che non arriverà nessuno, noi ragioniamo per il futuro", ha detto a Premium Sport.