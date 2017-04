JUVE-MANDZUKIC, INCONTRO A FINE APRILE

18 aprile 2017

Bivio Mandzukic in casa Juve. L'entourage del giocatore e i dirigenti bianconeri si sono dati appuntamento a fine aprile per fare il punto sulla situazione dell'attaccante e capire i rispettivi programmi. Mario nel 2019 va a scadenza e, alle giuste condizioni, è ipotizzabile un rinnovo con la Juve. Al bomber però non mancano le offerte (dalla Premier e dalla Cina) e già a giugno potrebbe decidere di lasciare Torino