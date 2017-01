JUVE, LUIZ GUSTAVO NON VUOLE LASCIARE IL WOLFSBURG

30 gennaio 2017

Luiz Gustavo non lascia il Wolfsburg. Secondo Kicker, invece, il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla Germania, almeno sino alla prossima estate. Il ds del Wolfsburg, Olaf Rebbe, ha infatti dichiarato: “Non c’è mai stata un’offerta per Luiz Gustavo, sono solo voci”. Lo stesso giocatore sarebbe poi contrario ad un trasferimento.