JUVE, LUIZ GUSTAVO ANCORA POSSIBILE

29 gennaio 2017

Secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbero ancora possibilità di vedere Luiz Gustavo alla Juventus. Dopo i 15 milioni complessivi rifiutati dai tedeschi per il brasiliano (2 per il prestito e 13 per il riscatto), il Wolfsburg avrebbe aperto ad un trattativa chiedendo 15 milioni più 3 di bonus.