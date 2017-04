JUVE, LIROLA RESTA AL SASSUOLO

26 aprile 2017

La pista Berardi ha subito una brusca frenata a Vinovo, ma nonostante questo i contatti tra la Juve e il Sassuolo proseguono su altri giocatori in orbita bianconera. In particolare, Marotta sta discutendo con Squinzi di Pol Lirola, che la prossima stagione sembra destinato a restare in prestito ai neroverdi. Destino che potrebbe toccare anche a Orsolini, acquistato a gennaio dall'Ascoli e ritenuto già pronto per un'esperienza in Serie A.