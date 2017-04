JUVE, L'AGENTE DI MACEK: "PUO' RIMANERE A BARI"

16 aprile 2017

L'agente di Roman Macek ha confermato che il talento della Juve potrebbe rimanere a Bari. "Ci sono diverse possibilità al riguardo: per esempio si può aiutare il Bari a conquistare la Serie A e potrebbe rimanere lì. Lo vorremmo provare in questa categoria la prossima stagione, molto probabilmente andrà in prestito in una di queste squadre ma vedremo, ovviamente parleremo di tutto questo con la Juventus", ha detto Vitkor Kolar a TuttoJuve.