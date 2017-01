JUVE, KOLASINAC TORNA DI MODA

30 gennaio 2017

Sembrava sfumato l'affare Kolasinac per la Juve. L'ultima sconfitta in campionato ha però convinto lo Schalke a ritirare il giocatore dal mercato facendo così saltare il trasferimento, che sembrava ormai certo, al Chelsea. I due club avevano raggiunto un accordo di massima a quota sei milioni, ma i tedeschi ha scelto di non lasciar partire l'esterno sinistro accettando di fatto il rischio di perderlo a costo zero. Marotta potrà quindi continuare a lavorare per portarlo a Torino a fine stagione.