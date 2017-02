22 febbraio 2017

Il campionato ad altissimo livello disputato da Leonardo Spinazzola con la maglia dell'Atalanta sta convincendo la Juventus a puntare su di lui per la prossima stagione. Ora Sead Kolasinac non è più la priorità e se dovesse arrivare lo farà solo a condizioni favorevoli alla società bianconera, non intenzionata a partecipare ad aste con altri club interessati al bosniaco dello Schalke, tra cui il Chelsea.