JUVE, KHEDIRA PIACE IN MLS

16 febbraio 2017

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il corteggiamento di numerosi club statutinensi per Sami Khedira. La Juventus non sembra propensa a cedere il centrocampista tedesco, sempre più importante per Massimiliano Allegri, resta da vedere l'intenzione del giocatore di continuare a vestire bianconero o meno.