JUVE-INTER PER SANCHEZ

11 febbraio 2017

Alexis Sanchez con ogni probabilità lascerà l'Arsenal a fine stagione e potrebbe tornare in Italia. Lo vogliono Juve e Inter, pronte a sfidarsi in un derby d'Italia sul mercato. L'attaccante è in scadenza a giugno 2018 e viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Lo riporta il Corsport.