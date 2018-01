JUVE, IN INGHILTERRA DANNO ÖZIL IN BIANCONERO

13 gennaio 2018

Mesut Özil alla Juventus: il Daily Mail spalanca le porte del club bianconero alla stella tedesca che l'Arsenal, salvo clamorosi sviluppi, perderà a giugno a parametro zero. Il tabloid inglese sottolinea come il maxi ingaggio del 29enne (quasi 10 milioni a stagione) freni la trattativa con la Juve, ma riporta anche il grande interesse del numero 10 dei Gunners per i bianconeri. L'Italia lo affascina e a Torino ritroverebbe Khedira, Howedes e quasi certamente anche Emre Can, tutti compagni di squadra in Nazionale.