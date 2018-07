Juve, il ManCity si chiama fuori per Pjanic

23/07/2018

Nessuna offerta da 100 milioni di euro per Miralem Pjanic . Il Manchester City si sarebbe chiamato fuori dalla corsa per il bosniaco della Juve , almeno secondo quanto riportano gli inglesi di Sky Sports. I Citizens, infatti, avrebbero negato un possibile approccio con tanto di offerta "top". Una buona notizia per i tifosi bianconeri, consci di quanto sia importante l'ex Roma nello scacchiere di Allegri.

Questo, però, non significa che Pjanic resterà sicuramente a Torino. Il giocatore gradirebbe un ritocco dell'ingaggio, forte anche dell'interesse di altri grandi club. In particolare il Chelsea di Sarri e anche il Barcellona. Il neo agente Fali Ramadani avrebbe ricevuto una proposta seria soprattutto dai Blues, ma al momento la Juve non intende sedersi al tavolo delle trattative per meno di 100 milioni di euro. Anche perché bisognerebbe trovare un sostituto all'alzezza e con meno di un mese dall'inizio del campionato non sarebbe facile. I nomi di Milinkovic-Savic e Rabiot, poi, stuzzicano, ma non rispondono ai requisiti richiesti da Allegri per quel ruolo.