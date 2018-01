JUVE, IL LIVERPOOL BLOCCA EMRE CAN: A GENNAIO NON SI MUOVE

4 gennaio 2018

Difficilmente Emre Can arriverà alla Juventus già a gennaio. Il centrocampista tedesco di origini turche del Liverpool il prossimo giugno si libererà a parametro zero e con tutta probabilità sarà un calciatore bianconero, ma in questa sessione di mercato difficilmente approderà a Torino. Il Liverpool, infatti, non vuole liberarlo prima della scadenza del contratto, nonostante la Juventus abbia provato a convincere il club inglese.