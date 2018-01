JUVE, IL CHELSEA ACCELERA PER ALEX SANDRO

3 gennaio 2018

Non vuole più tergiversare Antonio Conte e chiede ai dirigenti del Chelsea l’arrivo nel più breve tempo possibile di Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal Mirror il tecnico dei Blues vorrebbe giocare d’anticipo sul Manchester United con un’offerta di 56 milioni di euro da presentare alla Juve per portare il giocatore a Londra già nella finestra di gennaio. I bianconeri avrebbero identificato in Wendell del Bayer Leverkusen il sostituto più idoneo del brasiliano.