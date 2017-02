JUVE, HERNANES SALUTA L'ITALIA SU INSTAGRAM

8 febbraio 2017

Il suo addio alla Juventus era nell'aria da giorni. E in attesa dell'ufficialità, ci ha pensato lui a fugare ogni dubbio. Hernanes, ha postato su Instagram un saluto all'Italia con un selfie davanti al Colosseo. "Questa è l'immagine che più mi ha attratto in Italia - ha scritto il brasiliano -. Ora che la sto per lasciare è l'ultima immagine che vedo".