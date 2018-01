JUVE: HAN E' VICINO, SI ACCELERA ANCHE PER BARELLA

20 gennaio 2018

La Juve punta a rinforzarsi e, soprattutto, a ringiovanirsi. Con uno sguardo a...Oriente. E' vicinissimo l'acquisto del 21enne attaccante Han Kwang-Song, nordcoreano del Cagliari in prestito al Perugia: in settimana si chiuderà l'affare con l'attaccante Alberto Cerri che potrebbe fare percorso inverso, dalla Juve al Cagliari. I bianconeri, con il club di Giulini, proveranno anche a stringere per portare a Torino il 20enne centrocampista, rivelazione di questa stagione, Niccolò Barella.