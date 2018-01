JUVE, HAN E' ANCORA DISTANTE

27 gennaio 2018

Continua il lavoro della Juventus con il Cagliari per Han. I bianconeri vorrebbero inserire, nell'affare per far sbarcare a Torino l'attaccante coreano, il giovane Cerri come contropartita mentre vorrebbero lasciare fuori Mandragora, richiesto invece dai sardi. Come riporta Tuttosport, c'è ancora distanza tra domanda e offerta.