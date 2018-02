JUVE-HAN, DISCORSO RIMANDATO A GIUGNO

1 febbraio 2018

Niente accordo alla fine tra Cagliari e Juventus per Kwang-Song Han, che è passato subito in rossoblù, ma se ne riparlerà a giugno. I bianconeri – come riporta La Gazzetta dello Sport – offrivano Cerri e Caligara, che è comunque approdato in Sardegna a gennaio. Il nordcoreano ex Perugia resta un obiettivo “sensibile” per i campioni d’Italia in carica.