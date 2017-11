JUVE, GORETZKA DICE NO AL RINNOVO CON LO SCHALKE

1 novembre 2017

Secondo il Sun, lo Schalke continua a proporre il rinnovo del contratto al talento Leon Goretzka, ma il centrocampista sembra intenzionato a non prolungare la permanenza in Germania, attratto dalle offerte provenienti da alcuni dei maggiori club europei: Juventus, Barcellona, Arsenal, Manchester United e Liverpool. Il giocatore arriverebbe a parametro zero.