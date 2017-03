JUVE, FRENATA PER WILLIAMS

30 marzo 2017

Brusca frenata in casa Juve per Inaki Williams. I bianconeri non sarebbero infatti convinti di fare un investimento molto importante per il giovane attaccante dell'Under 21 spagnola e dell'Athletic Bilbao. Il giocatore, infatti, attualmente è valutato intorno ai 25 milioni e Marotta lo considera ancora troppo acerbo per fare il salto di qualità.