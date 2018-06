JUVE, FRENATA PER DE LIGT

5 giugno 2018

Brusca frenata nella trattativa tra la Juve e l'Ajax per De Ligt. Il giocatore è già stato in sede a colloquio con Nedved e sarebbe felice di sbarcare in Serie A con la maglia bianconera. Il club olandese però non sembra intenzionato a far sconti per il calciatore, valutato dai Lancieri 50 milioni.