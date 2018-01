JUVE, FATTA PER PRAET

12 gennaio 2018

In attesa di completare l'affare Emre Can, la Juve piazza un colpo in prospettiva. L'incontro con la Samp è andato a buon fine e Marotta è riuscito a mettere le mani su Dennis Praet, che potrebbe restare in prestito a Genova. I bianconeri avrebbero battuto la concorrenza dell'Inter, puntando sulla volontà del giocatore. La clausola di Praet è di 25 mln.