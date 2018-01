JUVE, FATTA PER IL BABY DRAGUSIN

12 gennaio 2018

Si chiama Radu Dragusin ed è uno dei difensore centrali più promettenti di tutta Europa. Classe 2002, rumeno, di proprietà dello Sport Regal: su Dragusin ci sono da tempo gli occhi soprattutto di Atletico Madrid (lo Sport Regal è un club satellite dei colchoneros) e Paris Saint Germain. Ma la Juve sembra aver bruciato la concorrenza: in prova da dicembre, Dragusin ha convinto tutti. Ed ora le società stanno trattando: salita a 250 mila euro la richiesta dello Sport Regal, la Juve lavora sul prezzo. Ma crede ciecamente nel valore del difensore centrale e spinge il piede sull'acceleratore. Da segnalare come Dragusin in ogni caso possa arrivare solo a partire dalla prossima stagione, non avendo ancora compiuto 16 anni.