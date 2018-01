JUVE: FARI PUNTATI SU GAYA' SE PARTE ALEX SANDRO

22 gennaio 2018

José Luis Gayà è il nuovo obiettivo di mercato per la corsia mancina della Juventus. Come rivela Tuttosport, il 22enne del Valencia che fa della rapidità il suo punto di forza, è uno dei più papabili sostituti di Alex Sandro, nel caso dovesse lasciare il club bianconero in estate. Rapido e veloce, Gayà rappresenta la prima scelta in caso di addio del brasiliano.