JUVE: EMRE CAN NEL MIRINO

22 luglio 2017

La Juve ha nel mirino Emre Can, per cui il Liverpool chiede circa 35 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri sono al lavoro per trovare un'intesa definitiva con l'agente del giocatore, dopodiché andranno all'assalto del cartellino che a Torino valutano circa 25 milioni.