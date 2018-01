JUVE, EMERSON SE PARTE ALEX SANDRO

9 gennaio 2018

Alex Sandro potrebbe essere il grande colpo in uscita del mercato invernale della Juve. Il brasiliano non sta rendendo al massimo in questa stagione e la corte dello United alla giusta cifra (circa 70 mln) potrebbe concretizzare il trasferimento del brasiliano in premier. Se l'esterno bianconero dovesse partire, Marotta avrebbe già individuato in Emerson Palmieri il giusto sostituto e sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 mln.