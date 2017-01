JUVE: DYBALA "VOGLIO RINNOVARE E NON HO RICEVUTO OFFERTE"

11 gennaio 2017

Dybala replica alle voci di mercato dalla Spagna sul suo futuro. "Io non ho ricevuto nessuna offerta e quindi non devo rifiutare niente. Il rinnovo? Quello non dipende da me, nei prossimi giorni il mio procuratore arriverà qui. C'è la mia volontà e vedremo cosa succederà. Credo ci saranno notizie in questi giorni, è quello di cui stiamo parlando".