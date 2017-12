JUVE: DUE RINNOVI, UN ADDIO E UN GRANDE DUBBIO

31 dicembre 2017

Senatori... a vita. Giorgio Chiellini (33 anni) e Andrea Barzagli (36 anni) sono vicini al rinnovo del contratto, per entrambi in scadenza il 30 giugno: il primo firmerà un biennenale, il secondo prolungherà per un'altra stagione. Dirà addio, invece, Stephan Lichtsteiner, destinato a terminare la sua esperienza con la Signora dopo sette stagioni di successi. In dubbio, invece, la posizione di Kwadwo Asamoah, la scorsa estate a un passo dal Galatasaray.