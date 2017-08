JUVE, DEL SOLE NEL MIRINO

31 agosto 2017

E' Ferdinando Del Sole l'obiettivo last minute della Juventus. I bianconeri pensano al futuro nell'ultimo giorno di mercato: e nel mirino è finito il centrocampista del Pescara, protagonista nell'inizio di stagione della squadra di Zeman. Il giocatore potrebbe essere bloccato e lasciato in prestito un anno in Abruzzo. Attese novità entro poche ore, col Milan che rimane sullo sfondo, molto interessato al giocatore.