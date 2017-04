JUVE, DE ROSSI TORNA DI MODA

13 aprile 2017

Daniele De Rossi non ha ancora rinnovato con la Roma e il suo futuro potrebbe non essere con la maglia giallorossa. Monchi avrebbe infatti deciso di puntare su Kessié e Pellegrini per la prossima stagione, liberando di fatto Capitan Futuro. Così sulle tracce del centrocampista giallorosso si sarebbe rimessa la Juve, che potrebbe tentare il colpo clamoroso contando sull'ottimo rapporto di Daniele con i senatori.