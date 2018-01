JUVE, DARMIAN PISTA CALDA PER L'ESTATE

26 gennaio 2018

La trattativa con la Roma sembra essersi arenata, dal Manchester United non se ne andrà nella finestra di mercato di gennaio, ma Matteo Darmian potrebbe presto lasciare la Premier per tornare nel campionato italiano. Sulle sue tracce c’è la Juve – secondo quanto rivela Tuttosport – e il terzino da fine mese potrà già considerarsi un promesso sposo dei bianconeri con la trattativa impostata non sul prestito ma sulla cessione a titolo definitivo.