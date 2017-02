JUVE, DANI ALVES VOLEVA TORNARE AL BARCELLONA A GENNAIO

23 febbraio 2017

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il terzino della Juventus Dani Alves si era proposto al Barcellona nel mese di gennaio, per un clamoroso ritorno in blaugrana. Il brasiliano avrebbe contattato la dirigenza del suo ex club, cercando di convincerli a riportarlo in Spagna.