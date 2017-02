JUVE: DAHOUD, BAKAYOKO ED EMRE CAN PER GIUGNO

1 febbraio 2017

Conclusa la sessione di mercato invernale, la Juventus studia le mosse per la prossima stagione. Ci sarà da rinforzare il centrocampo e per questo si monitorano le prestazioni di Mahmoud Dahoud del Borussia Monchengladbach e Tiemoué Bakayoko del Monaco. Per la difesa il nome caldo è quello di Emre Can del Liverpool. Lo scrive Tuttosport.