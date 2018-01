JUVE, CRESCE L'INTERESSE PER ACUNA

20 gennaio 2018

Spunta una nuova pista per il mercato estivo della Juventus: Marcos Acuna dello Sporting di Lisbona. In Portogallo riportano dell'interesse sempre crescente da parte dei dirigenti bianconeri per l’esterno d’attacco argentino di Jorge Jesus. A spaventare è però il prezzo della clausola: 60 milioni di euro.