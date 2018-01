JUVE, CONTATTI CON L'ATLETICO PER FERREIRA CARRASCO

27 gennaio 2018

Importane voce di mercato, con la Juventus sulle tracce di un esterno offensivo dopo il problema di Cuadrado, che rischia l'operazione ed uno stop di tre mesi. Nelle ultime ore la dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il belga Yannick Ferreira Carrasco. Il prezzo del cartellino è molto elevato, visto che in estate i Colchoneros avevano rifiutato 60 milioni dal Barcellona per l'esterno. Ora i bianconeri potrebbero proporre un trasferimento con una formula differente, magari un prestito con diritto o obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.